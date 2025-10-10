LA MIF – LE TRAM Maizieres Les Metz

LA MIF – LE TRAM Maizieres Les Metz vendredi 10 octobre 2025.

LA MIF Début : 2025-10-10 à 20:30. Tarif : – euros.

Avec La Meute, Mister Brun et Josselin Dailly.Trois comédiens, dix mille personnages et un seul objectif : vous faire pleurer de rire !Dans l’esprit des Inconnus, La Mif’ enchaîne les sketches et les parodies sur les travers de notre époque: livreurs Uber Eats, castings d’humoristes ratés, réunions Zoom, discussion entre adeptes de développement personnel, parodie d’Incroyable Talent, ou encore podcasts sans queue ni tête !C’est drôle, c’est rythmé, c’est détonnant, c’est la famille : La Mif’, c’est le spectacle de 2025 qui rassemble, qui fait du bien et qui met tout le monde d’accord !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE TRAM 1 AV MARGUERITE DURAS 57280 Maizieres Les Metz 57