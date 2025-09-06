LA MIGRATION DES OISEAUX Castanet-le-Haut

LA MIGRATION DES OISEAUX Castanet-le-Haut samedi 6 septembre 2025.

LA MIGRATION DES OISEAUX

col de la croix de mounis Castanet-le-Haut Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-09-06

Comme les années précédentes, le Parc naturel régional du Haut-Languedoc organise des journées d’observation de la migration des oiseaux dans les Monts de Lacaune, en partenariat avec la Ligue de la Protection des Oiseaux d’Occitanie présente sur place.

L’accueil du public et les observations se feront au niveau de la Croix de Mounis où du matériel d’observation pourra être prêté sur place et de la documentation distribuée. .

col de la croix de mounis Castanet-le-Haut 34610 Hérault Occitanie +33 4 67 97 38 22

English :

As in previous years, the Parc naturel régional du Haut-Languedoc is organizing birdwatching days in the Monts de Lacaune, in partnership with the local Ligue de la Protection des Oiseaux d’Occitanie.

German :

Wie in den vergangenen Jahren organisiert der regionale Naturpark Haut-Languedoc in Zusammenarbeit mit der vor Ort anwesenden Vogelschutzliga Okzitanien Tage zur Beobachtung des Vogelzugs in den Monts de Lacaune.

Italiano :

Come negli anni precedenti, il Parc naturel régional du Haut-Languedoc organizza giornate di birdwatching sui Monts de Lacaune, in collaborazione con la Ligue de la Protection des Oiseaux d’Occitanie, presente sul posto.

Espanol :

Como en años anteriores, el Parc naturel régional du Haut-Languedoc organiza jornadas de observación de aves en los Montes de Lacaune, en colaboración con la Ligue de la Protection des Oiseaux d’Occitanie, presente en el lugar.

L’événement LA MIGRATION DES OISEAUX Castanet-le-Haut a été mis à jour le 2025-08-30 par 34 ADT34