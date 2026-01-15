La Mille et Unième Nuit Pôle associatif Désiré Colombe Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-07 18:30 – 23:00

Gratuit : non 12€ (tarif réduit) et 17€ (tarif plein) Tarif réduit réservé aux mineurs, étudiants, associations, habitants des QPV, PMR, demandeurs d’emploi et retraités. Adulte, Etudiant, Senior, Tout public, Personne en situation de handicap, En famille, Jeune Public

La soirée de la Mille et unième Nuit vous invite à plonger dans un univers où chic et populaire se rencontrent. Venez vivre une expérience unique et découvrir de nouvelles cultures à travers la musique et la cuisine.Cet événement est organisé par des habitants et habitantes du quartier de Bellevue pour promouvoir des valeurs de diversité, tolérance et interculturalité. Le chanteur Hamidou aura l’honneur d’accompagner la soirée, qui vous réserve de nombreuses surprises.Un projet qui unit les quartiers et les valeurs, avec un véritable souci de mixité sociale. Nous avons hâte de vous y retrouver !

Pôle associatif Désiré Colombe Nantes 44100

