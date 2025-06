La mindar fête son anniversaire La Mine d’art Dieulefit 19 juillet 2025 07:00

Drôme

La mindar fête son anniversaire La Mine d’art 10 quai Roger morin Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : 2025-07-19

Début : 2025-07-19

fin : 2025-07-19

Date(s) :

2025-07-19

La mine d’art fait son anniversaire au programme foot truck,caravane sonore sur les quai

du jabron, Bonne ambiance et de la bonne bibine sur place

.

La Mine d’art 10 quai Roger morin

Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

La mine d’art celebrates its birthday with a foot truck program, a sound caravan on the quays of the jabron

on the banks of the jabron river, great atmosphere and good booze on site

German :

Die Kunstmine feiert ihren Geburtstag. Auf dem Programm stehen Foottruck, Klangkarawane an den Ufern des Flusses

des jabron, Gute Stimmung und gutes Bier vor Ort

Italiano :

La mine d’art festeggia il suo compleanno con un programma di camion a pedali, una carovana sonora sulle rive dello jabron, una buona atmosfera e buoni alcolici sul posto

dello jabron, una buona atmosfera e buoni alcolici sul posto

Espanol :

La mine d’art celebra su cumpleaños con un programa de camiones a pie, una caravana sonora a orillas del jabron, buen ambiente y buena bebida in situ

del jabron, buen ambiente y buena bebida in situ

