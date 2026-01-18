La Mine Info ou Intox La cour Faymoreau

La Mine Info ou Intox

Du charbon en Vendée et en Deux-Sèvres… Improbable !

Pourtant, toute une région de Saint-Maurice-des-Noues à Saint-Laurs a vécu de l’exploitation minière de 1827 à 1958 ! Chevalements, puits, corons… ont façonné le paysage. Des hommes d’ici ou d’ailleurs ont animé la cité ouvrière de Faymoreau et ses environs.

L’exposition La mine info ou intox vous invite à découvrir l’incroyable histoire des mines de Faymoreau, en décryptant le vrai du faux ! Le passé minier regorge de sujets à préciser ou d’idées reçues chevaux aveugles, fraîcheur dans les mines, arrivée massive des étrangers, travail au fond des femmes et des enfants, retraite anticipée, mineurs sur le carreau à la fermeture ou disparition des terrils !

1 exposition aussi surprenante qu’enrichissante, au ton parfois décalé

50 infos ou intox à décrypter

5 espaces à parcourir

Des objets inédits à découvrir

Un parcours pour les familles

Exposition conçue et réalisée par le Centre Minier de Faymoreau .

English :

Coal in the Vendée and Deux-Sèvres? Unlikely!

