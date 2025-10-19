La mine sensorielle | Vignobles en Scène Musée des Gueules Rouges Tourves

Musée des Gueules Rouges Avenue de la libération Tourves Var

Début : 2025-10-19 14:00:00

fin : 2025-10-19 17:00:00

2025-10-19

Le musée des Gueules Rouges est intimement lié au monde viticole. Situé dans une ancienne cave coopérative, les mineurs, en marge du travail à la mine, exploitaient également des vignes et en produisaient le vin.

Musée des Gueules Rouges Avenue de la libération Tourves 83170 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 86 19 63

English :

The Musée des Gueules Rouges is closely linked to the world of wine. Housed in a former cooperative cellar, the miners, in addition to working in the mines, also cultivated vines and produced wine.

German :

Das Musée des Gueules Rouges ist eng mit der Welt des Weinbaus verbunden. Es befindet sich in einer ehemaligen Genossenschaftskellerei. Neben der Arbeit in der Mine bewirtschafteten die Bergleute auch Weinberge und stellten Wein her.

Italiano :

Il Musée des Gueules Rouges è strettamente legato al mondo del vino. Situato in un’ex cantina cooperativa, i minatori lavoravano anche nelle miniere, coltivando viti e producendo vino.

Espanol :

El Musée des Gueules Rouges está estrechamente vinculado al mundo del vino. Ubicado en una antigua bodega cooperativa, los mineros también trabajaban en las minas, cultivaban la vid y producían vino.

