La Minute internationale des odeurs Le 10 juin à 10h06, respirez, ressentez, écrivez – Rouen, 10 juin 2025 10:00, Rouen.

Seine-Maritime

La Minute internationale des odeurs Le 10 juin à 10h06, respirez, ressentez, écrivez 3 Place de la Pomme d’Or Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-10 10:00:00

fin : 2025-06-10 10:30:00

Date(s) :

2025-06-10

La Minute internationale des odeurs 2025 10 juin 2025 à 10h06 Respirez, Ressentez, Ecrivez.

Expérience sensorielle et poétique. Ouverte à tous, partout dans le monde. Sur l’idée de l’écrivain Mathieu Simonet

Pour la 2ᵉ année consécutive, célébrons les odeurs avec La Minute internationale des odeurs Le 10 juin à 10h06, participez à une expérience olfactive unique !

Les odeurs sont le parent pauvre des 5 sens. Pourtant, elles jouent un rôle essentiel à tout âge de la vie.

Pour mettre un coup de projecteur sur les odeurs, nous invitions tout le monde à s’arrêter au même moment, à identifier une odeur et à tenter de la décrire !

Au-delà de cette exploration sensorielle, la grande cause que porte La Minute internationale des odeurs cette année est le diagnostic de l’anosmie des enfants.

Nous vous invitons à prendre une minute et à laisser votre nez raconter une histoire

1. Le 10 juin à 10h06, sortez et laissez votre nez explorer le monde !

2. Dès que vous sentez une odeur, laissez-la vous imprégner.

3. Décrivez votre ressenti sur un bristol (10×15 cm) sensation, émotion, souvenir…

4. Au dos du carton bristol, mentionnez votre prénom et votre âge ainsi que le lieu d’observation.

5. Postez-la avant le 17 juin à Atmo Normandie, 3 place de la Pomme d’Or, 76000 Rouen, France.

10 % de la population souffre de troubles de l’odorat, dont 5 % de perte totale. Ce handicap, nommé l’anosmie, reste sous-estimé.

Actuellement, l’anosmie n’est pas diagnostiquée à la naissance. Or, un dépistage précoce est crucial pour limiter son impact.

La Minute internationale des odeurs 2025 10 juin 2025 à 10h06 Respirez, Ressentez, Ecrivez.

Expérience sensorielle et poétique. Ouverte à tous, partout dans le monde. Sur l’idée de l’écrivain Mathieu Simonet

Pour la 2ᵉ année consécutive, célébrons les odeurs avec La Minute internationale des odeurs Le 10 juin à 10h06, participez à une expérience olfactive unique !

Les odeurs sont le parent pauvre des 5 sens. Pourtant, elles jouent un rôle essentiel à tout âge de la vie.

Pour mettre un coup de projecteur sur les odeurs, nous invitions tout le monde à s’arrêter au même moment, à identifier une odeur et à tenter de la décrire !

Au-delà de cette exploration sensorielle, la grande cause que porte La Minute internationale des odeurs cette année est le diagnostic de l’anosmie des enfants.

Nous vous invitons à prendre une minute et à laisser votre nez raconter une histoire

1. Le 10 juin à 10h06, sortez et laissez votre nez explorer le monde !

2. Dès que vous sentez une odeur, laissez-la vous imprégner.

3. Décrivez votre ressenti sur un bristol (10×15 cm) sensation, émotion, souvenir…

4. Au dos du carton bristol, mentionnez votre prénom et votre âge ainsi que le lieu d’observation.

5. Postez-la avant le 17 juin à Atmo Normandie, 3 place de la Pomme d’Or, 76000 Rouen, France.

10 % de la population souffre de troubles de l’odorat, dont 5 % de perte totale. Ce handicap, nommé l’anosmie, reste sous-estimé.

Actuellement, l’anosmie n’est pas diagnostiquée à la naissance. Or, un dépistage précoce est crucial pour limiter son impact. .

3 Place de la Pomme d’Or

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

English : La Minute internationale des odeurs Le 10 juin à 10h06, respirez, ressentez, écrivez

The International Smell Minute 2025: June 10, 2025 at 10:06 am: Breathe, Feel, Write.

A sensory and poetic experience. Open to everyone, everywhere. Based on an idea by writer Mathieu Simonet

For the 2nd year running, let’s celebrate smells with The International Smell Minute: on June 10 at 10:06 a.m., take part in a unique olfactory experience!

Smells are the poor relation of the 5 senses. Yet they play an essential role at every stage of life.

To put the spotlight on smells, we’re inviting everyone to stop at the same moment, identify a scent and try to describe it!

Beyond this sensory exploration, The International Smell Minute?s major cause this year is the diagnosis of anosmia in children.

We invite you to take a minute and let your nose tell a story:

1. On June 10 at 10:06 a.m., get out and let your nose explore the world!

2. As soon as you smell something, let it wash over you.

3. Describe your feelings on a card (10×15 cm): sensation, emotion, memory?

4. On the back of the card, write your first name, age and place of observation.

5. Mail it before June 17 to Atmo Normandie, 3 place de la Pomme d?Or, 76000 Rouen, France.

10% of the population suffers from sense of smell disorders, including 5% who lose their sense of smell altogether. This handicap, known as anosmia, remains underestimated.

Currently, anosmia is not diagnosed at birth. Yet early detection is crucial to limit its impact.

German :

Die internationale Geruchsminute 2025: 10. Juni 2025 um 10.06 Uhr: Atmen, Fühlen, Schreiben.

Sinnliche und poetische Erfahrung. Offen für alle, überall auf der Welt. Nach einer Idee des Schriftstellers Mathieu Simonet

Zum zweiten Mal in Folge feiern wir die Gerüche mit der Internationalen Minute der Gerüche: Nehmen Sie am 10. Juni um 10:06 Uhr an einem einzigartigen Geruchserlebnis teil!

Gerüche sind das Stiefkind unter den fünf Sinnen. Dennoch spielen sie in jedem Lebensalter eine wesentliche Rolle.

Um die Gerüche ins Rampenlicht zu rücken, luden wir alle dazu ein, zur gleichen Zeit stehen zu bleiben, einen Geruch zu identifizieren und zu versuchen, ihn zu beschreiben!

Neben dieser sensorischen Erkundung ist das große Anliegen der diesjährigen Internationalen Geruchsminute die Diagnose von Anosmie bei Kindern.

Wir laden Sie ein, sich eine Minute Zeit zu nehmen und Ihre Nase eine Geschichte erzählen zu lassen:

1. Gehen Sie am 10. Juni um 10:06 Uhr nach draußen und lassen Sie Ihre Nase die Welt erkunden!

2. Sobald Sie einen Geruch wahrnehmen, lassen Sie ihn auf sich einwirken.

3. Beschreiben Sie Ihre Empfindung auf einem Blatt Papier (10×15 cm): Gefühl, Emotion, Erinnerung?

4. Auf der Rückseite der Karte notieren Sie Ihren Vornamen, Ihr Alter und den Ort der Beobachtung.

5. Schicken Sie den Brief bis zum 17. Juni an Atmo Normandie, 3 place de la Pomme d’Or, 76000 Rouen, Frankreich.

10 % der Bevölkerung leiden an einer Störung des Geruchssinns, 5 % davon an einem vollständigen Verlust. Diese Behinderung, die als Anosmie bezeichnet wird, wird immer noch unterschätzt.

Derzeit wird Anosmie nicht bei der Geburt diagnostiziert. Eine Früherkennung ist jedoch entscheidend, um die Auswirkungen der Anosmie zu verringern.

Italiano :

Il Minuto Internazionale dell’Olfatto 2025: 10 giugno 2025 alle 10.06: Respirare, sentire, scrivere.

Un’esperienza sensoriale e poetica. Aperta a tutti, ovunque nel mondo. Da un’idea dello scrittore Mathieu Simonet

Per il secondo anno consecutivo, celebriamo gli odori con il Minuto Internazionale dell’Olfatto: il 10 giugno alle 10.06, partecipate a un’esperienza olfattiva unica!

Gli odori sono il parente povero dei 5 sensi. Eppure svolgono un ruolo essenziale in ogni fase della vita.

Per dare risalto agli odori, invitiamo tutti a fermarsi nello stesso momento, a identificare un odore e a provare a descriverlo!

Oltre a questa esplorazione sensoriale, quest’anno la causa principale del Minuto Internazionale dell’Odorato è la diagnosi dell’anosmia nei bambini.

Vi invitiamo a prendervi un minuto e a lasciare che il vostro naso racconti una storia:

1. Il 10 giugno alle 10.06, uscite e lasciate che il vostro naso esplori il mondo!

2. Non appena sentite un odore, lasciate che vi inondi.

3. Descrivete le vostre sensazioni su un cartoncino (10×15 cm): sensazione, emozione, ricordo?

4. Sul retro del cartoncino, scrivete il vostro nome, l’età e il luogo in cui avete osservato il profumo.

5. Speditelo entro il 17 giugno ad Atmo Normandie, 3 place de la Pomme d’Or, 76000 Rouen, Francia.

il 10% della popolazione soffre di disturbi dell’olfatto e il 5% lo perde del tutto. Questa disabilità, nota come anosmia, rimane sottostimata.

Attualmente l’anosmia non viene diagnosticata alla nascita. Tuttavia, la diagnosi precoce è fondamentale per limitarne l’impatto.

Espanol :

El Minuto Internacional del Olfato 2025: 10 de junio de 2025 a las 10.06 h: Respirar, Sentir, Escribir.

Una experiencia sensorial y poética. Abierta a todos, en cualquier lugar del mundo. Basado en una idea del escritor Mathieu Simonet

Por segundo año consecutivo, celebramos los olores con el Minuto Internacional del Olfato: el 10 de junio a las 10.06 h, participe en una experiencia olfativa única

Los olores son el pariente pobre de los 5 sentidos. Sin embargo, desempeñan un papel esencial en todas las etapas de la vida.

Para poner el foco en los olores, invitamos a todo el mundo a detenerse al mismo tiempo, identificar un olor e intentar describirlo

Además de esta exploración sensorial, este año la causa principal del Minuto Internacional del Olfato es el diagnóstico de la anosmia en los niños.

Le invitamos a que se tome un minuto y deje que su nariz le cuente una historia:

1. El 10 de junio a las 10.06 h, ¡salga y deje que su nariz explore el mundo!

2. En cuanto huelas algo, deja que te invada.

3. Describe tus sensaciones en una tarjeta (10×15 cm): sensación, emoción, recuerdo..

4. En el reverso de la tarjeta, escribe tu nombre, tu edad y el lugar donde observaste el olor.

5. Envíala antes del 17 de junio a Atmo Normandie, 3 place de la Pomme d’Or, 76000 Rouen, Francia.

el 10% de la población sufre del sentido del olfato, y el 5% lo pierde por completo. Esta discapacidad, conocida como anosmia, sigue estando infravalorada.

En la actualidad, la anosmia no se diagnostica al nacer. Sin embargo, la detección precoz es crucial para limitar su impacto.

L’événement La Minute internationale des odeurs Le 10 juin à 10h06, respirez, ressentez, écrivez Rouen a été mis à jour le 2025-05-20 par Office de tourisme Rouen tourisme