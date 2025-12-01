La Minute Textile

Ottmarsheim Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-12-12 14:00:00

fin : 2025-12-14 20:00:00

2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14

Confectionnez en quelques minutes une carte de Noël textile, pour envoyer à vos amis ou à votre famille.

Nous vous remettrons une carte postale ouverte et différents tissus. Après avoir collé un échantillon de tissu dans la carte, vous pourrez la fermer et obtenir ainsi une carte postale originale et unique intégrant du textile de Noël. 0 .

Ottmarsheim 68490 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 26 27 57 patrimoine@ottmarsheim.fr

In just a few minutes, you can create a textile Christmas card to send to friends and family.

