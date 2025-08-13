La Miotte aux flambeaux Belfort

La Miotte aux flambeaux Belfort mercredi 13 août 2025.

Territoire de Belfort

La Miotte aux flambeaux Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-13 21:00:00

fin : 2025-08-13

Date(s) :

2025-08-13

Telle une vigie dans la nuit, la Tour de la Miotte veille sur la ville. Elle fait partie du camp retranché de Belfort, mais qu’est-ce que cela signifie ? Soyez les sentinelles du fort le temps d’une soirée à l’ambiance colorée.

À partir de 10 ans Prévoir baskets et lampe torche. .

Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 55 90 90

English : La Miotte aux flambeaux

German : La Miotte aux flambeaux

Italiano :

Espanol :

L’événement La Miotte aux flambeaux Belfort a été mis à jour le 2025-04-04 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)