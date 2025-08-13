La Miotte aux flambeaux Belfort
La Miotte aux flambeaux Belfort mercredi 13 août 2025.
Territoire de Belfort
La Miotte aux flambeaux Belfort Territoire de Belfort
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-13 21:00:00
fin : 2025-08-13
Date(s) :
2025-08-13
Telle une vigie dans la nuit, la Tour de la Miotte veille sur la ville. Elle fait partie du camp retranché de Belfort, mais qu’est-ce que cela signifie ? Soyez les sentinelles du fort le temps d’une soirée à l’ambiance colorée.
À partir de 10 ans Prévoir baskets et lampe torche. .
Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 55 90 90
English : La Miotte aux flambeaux
German : La Miotte aux flambeaux
Italiano :
Espanol :
L’événement La Miotte aux flambeaux Belfort a été mis à jour le 2025-04-04 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)