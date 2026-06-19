La Miousik Week · 3e édition École de Musique du Pays Mellois Melle
La Miousik Week · 3e édition École de Musique du Pays Mellois Melle mardi 30 juin 2026.
Melle
La Miousik Week · 3e édition
École de Musique du Pays Mellois 4 bis Rue Jules Ferry Melle Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-06-30
Lors de trois soirées, l’École de Musique du Pays Mellois vous propose de venir découvrir les différents instruments et ateliers collectifs lors de concerts donnés par les élèves et leurs professeurs. Trois parenthèses festives et conviviales pour terminer l’année en musique.
École de Musique du Pays Mellois, 4 bis, rue Jules Ferry, Melle
Tout public
Gratuit .
École de Musique du Pays Mellois 4 bis Rue Jules Ferry Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 79 90 96 ecoledemusiquedupaysmellois@gmail.com
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English : La Miousik Week · 3e édition
L’événement La Miousik Week · 3e édition Melle a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Pays Mellois
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