La Miousik Week 2e édition Melle 1 juillet 2025

Deux-Sèvres

4 bis rue Jules Ferry Melle Deux-Sèvres

Début : 2025-07-01 17:00:00

fin : 2025-07-03 21:30:00

2025-07-01

Prestations et concerts des élèves enfants, ados et adultes de l’école et de leurs professeurs tous les soirs 2 scènes en parallèle buvette et foodtruck tous les soirs.

Programme détaillé sur le site www.empm.org

Gratuit et ouvert à tous ! .

4 bis rue Jules Ferry

+33 5 16 79 90 96 ecoledemusiquedupaysmellois@gmail.com

