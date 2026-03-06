LA MIREVALAISE

Mireval Hérault

Tarif : 10 – 10 – 13 EUR

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

2026-03-29

Randonnée VTT annuelle proposée par le club du RAC (Rando Action Cycliste) de Mireval avec au programme 3 circuits VTT balisés de 17, 33 et 45 kms et un circuit gravel de 45 kms (trace gpx).

Mireval 34110 Hérault Occitanie +33 7 77 06 39 19 racmirevalcontact@gmail.com

English :

Annual mountain bike ride organized by Mireval’s RAC (Rando Action Cycliste) club, featuring 3 marked mountain bike circuits of 17, 33 and 45 kms and a 45 kms gravel circuit (gpx track).

L’événement LA MIREVALAISE Mireval a été mis à jour le 2026-03-04 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE