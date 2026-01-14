La mission d’Anoman – Théâtre d’ombre musical d’Indonésie Théâtre Mandapa Paris Mercredi 21 janvier, 14h00 tarif unique 10 EUR

Ce conte traditionnel indonésien prend vie grâce aux ombres des marionnettes du conteur et à l’ensemble d’instruments javanais qui accompagne le périple d’Anoman. Un voyage musical et poétique.

Rama, prince héritier du royaume d’Ayoda en Inde, confie une mission à Anoman, singe blanc élevé par le Dieu du vent : aller sauver la princesse Sita des mains du démon Rawana.

Le Wayang Kulit :

Wayang, ou littéralement “ombre” est un terme indonésien que l’on emploie pour designer l’art de la manipulation des marionnettes. Le mot “kulit” qui signifie peau, précise que ces marionnettes sont en cuir. Le wayang kulit se retrouve principalement à Java, Bali, mais aussi dans quelques autres îles de l’archipel indonésien. Ces marionnettes sont indissociables de la musique qui les accompagne presque systématiquement: l’ensemble de gamelan.

À Java, cette forme artistique jouit d’un statut particulier par le fait qu’elle accompagne, et célèbre tous les événements marquants de la vie des javanais. Les histoires utilisées sont tirées entre autres du répertoire classique indien tel que le Mahâbhârata, le Râmâyana ainsi que de légendes locales (cycle de Panji). Ces épopées riches de sens sont des exemples et des guides spirituels pour les javanais.

Le dalang, personnage central du wayang, occupe de multiples rôles. Sur scène, il est musicien, chanteur, directeur artistique, compositeur, marionnettiste, metteur en scène, conteur.

Pour être dalang, il faut avoir suffisamment de connaissances musicales pour pouvoir diriger l’ensemble du gamelan.

Début : 2026-01-21T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-21T15:00:00.000+01:00

