La mission de Noel spectacle équestre , écurie du Cerneux

Le Cerneux Ecurie du cerneux Maîche Doubs

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 15:30:00

fin : 2025-12-30 16:45:00

Date(s) :

2025-12-20 2025-12-26

L’écurie du Cerneux à Maiche est très heureux de vous annoncer les nouvelles dates de leur SPECTACLES DE NOEL !

Une toute nouvelle histoire qui emmènera petits et grands à la recherche des cases du grand calendrier de l’avent.

En effet ces cases que chaque enfant attend avec impatience ont mystérieusement disparu !!

>LA MISSION DE L’AVENT

1h15 de spectacle couvert et chauffé pour l’occasion

visite des coulisses

Buvette et Gourmandises ( chocolat chaud , vin chaud, tartines raclettes , crepes… )

Notez bien les dates !

Le 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 et 30 décembre à 15h30

séances supplémentaire les 21 et 28 à 10H30

Reservation en scannant le QR code en photo

ou par mail associationecurieducerneux@gmail.com

tel par sms 0789996056 0674372599 .

Le Cerneux Ecurie du cerneux Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 37 25 99 ecurieducerneux@gmail.com

