Le Cerneux Ecurie du cerneux Maîche Doubs
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Début : 2025-12-20 15:30:00
fin : 2025-12-30 16:45:00
2025-12-20 2025-12-26
L’écurie du Cerneux à Maiche est très heureux de vous annoncer les nouvelles dates de leur SPECTACLES DE NOEL !
Une toute nouvelle histoire qui emmènera petits et grands à la recherche des cases du grand calendrier de l’avent.
En effet ces cases que chaque enfant attend avec impatience ont mystérieusement disparu !!
>LA MISSION DE L’AVENT
1h15 de spectacle couvert et chauffé pour l’occasion
visite des coulisses
Buvette et Gourmandises ( chocolat chaud , vin chaud, tartines raclettes , crepes… )
Notez bien les dates !
Le 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 et 30 décembre à 15h30
séances supplémentaire les 21 et 28 à 10H30
Reservation en scannant le QR code en photo
ou par mail associationecurieducerneux@gmail.com
tel par sms 0789996056 0674372599 .
Le Cerneux Ecurie du cerneux Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 37 25 99 ecurieducerneux@gmail.com
