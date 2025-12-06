La mission magique de Saint-Nicolas Yutz

La mission magique de Saint-Nicolas

Prêt à vivre une aventure féerique au cœur du marché de Saint-Nicolas de Yutz ? Juste avant la fête, tous les objets magiques du Saint ont disparu mitre, crosse, clés, livre… Et si le Père Fouettard n’y était pas pour rien ? En famille, parcourez les lieux emblématiques du marché, résolvez des énigmes, débloquez des indices et aidez Saint-Nicolas à rassembler ses trésors avant sa tournée. Chaque étape dévoile un morceau de la légende du protecteur des enfants.

Téléchargez gratuitement l’application BALUDIK sur l’App Store* ou Google Play*, activez la localisation de votre smartphone et recherchez les parcours autour de vous, puis téléchargez le parcours souhaité.Enfants

English :

Are you ready for a magical adventure in the heart of the Saint-Nicolas market in Yutz? Just before the festival, all the Saint’s magical objects have disappeared: mitre, crosier, keys, book? And what if Père Fouettard had something to do with it? Take the whole family on a tour of the market’s landmarks, solving riddles, unlocking clues and helping Saint Nicholas collect his treasures before his tour. Each stage reveals a piece of the legend of the children’s protector.

Download the free BALUDIK application from the App Store* or Google Play*, activate your smartphone?s location and search for routes around you, then download the route you want.

German :

Bist du bereit, ein märchenhaftes Abenteuer im Herzen des Nikolausmarktes von Yutz zu erleben? Kurz vor dem Fest sind alle magischen Gegenstände des Heiligen verschwunden: Mitra, Bischofsstab, Schlüssel, Buch? Und wenn der Knecht Ruprecht daran schuld ist? Gehen Sie mit Ihrer Familie durch die symbolträchtigen Orte des Marktes, lösen Sie Rätsel, schalten Sie Hinweise frei und helfen Sie dem Heiligen Nikolaus, seine Schätze vor seiner Tour zu sammeln. Jede Etappe enthüllt ein Stück der Legende des Beschützers der Kinder.

Laden Sie die kostenlose BALUDIK-App im App Store* oder auf Google Play* herunter, aktivieren Sie die Ortung Ihres Smartphones und suchen Sie nach Strecken in Ihrer Umgebung.

Italiano :

Siete pronti per una magica avventura nel cuore del mercato di Saint-Nicolas a Yutz? Poco prima della festa, tutti gli oggetti magici del Santo sono scomparsi: mitra, pastorale, chiavi, libro? E se Père Fouettard c’entrasse qualcosa? Accompagnate tutta la famiglia in un tour dei luoghi simbolo del mercato, risolvendo indovinelli, sbloccando indizi e aiutando San Nicola a raccogliere i suoi tesori prima del suo tour. Ogni tappa svela un pezzo della leggenda del protettore dei bambini.

Scaricate l’applicazione gratuita BALUDIK dall’App Store* o da Google Play*, attivate la localizzazione del vostro smartphone e cercate i percorsi intorno a voi, quindi scaricate il percorso desiderato.

Espanol :

¿Estás preparado para una aventura mágica en el corazón del mercado de Saint-Nicolas de Yutz? Justo antes de la fiesta, todos los objetos mágicos del Santo han desaparecido: mitra, báculo, llaves, libro.. ¿Y si Père Fouettard tuviera algo que ver? Lleve a toda la familia a recorrer los lugares emblemáticos del mercado, resolviendo enigmas, desvelando pistas y ayudando a San Nicolás a recoger sus tesoros antes de su recorrido. Cada etapa revela un fragmento de la leyenda del protector de los niños.

Descarga la aplicación gratuita BALUDIK en App Store* o Google Play*, activa la localización de tu smartphone y busca rutas a tu alrededor, después descarga la ruta que desees.

