La mission SVOM et l’étude des sursauts gamma

1 Rue Aristote Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 20:30:00

fin : 2026-04-30 23:00:00

Date(s) :

2026-04-30

La mission SVOM et l’étude des sursauts gamma

Frédéric Daigne, Institut d’Astrophysique de Paris, Sorbonne Université.

Les sursauts gamma sont les phénomènes lumineux les plus brillants connus dans l’univers. Ils se composent d’une première phase d’émission très brève, très variableet très intense dans le domaine des rayons gamma, suivie d’une rémanence observée à toutes les longueurs d’onde. Ils sont produits par des jets de matière à une vitesse très proche de la lumière, éjecté par une source très compacte (trou noir stellaire ou magnétar) formée à la suite de l’effondrement d’une étoile massive ou la coalescence de deux étoiles à neutrons. Ces phénomènes extrêmes sont d’un grand intérêt pour plusieurs raisons la physique mise en œuvre (objets compact, jet relativiste, accélération de particules), le lien avec l’évolution des étoiles massives, l’émission multi-messagers attendue pour certains d’entre eux (ondes gravitationnelles et neutrinos). Enfin, leur luminosité extrême permet de les détecter à très grande distance et de les utiliser pour étudier l’univers lointain. Je présenterai ces phénomènes phénomènes extrêmes et les premiers résultats de la mission SVOM lancée en juin 2024 pour les étudier. .

1 Rue Aristote Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire contactastromaine@gmail.com

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English :

The SVOM mission and the study of gamma-ray bursts

L’événement La mission SVOM et l’étude des sursauts gamma Le Mans a été mis à jour le 2026-03-27 par CDT72