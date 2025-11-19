La mixité et l’industrie, une réalité qui se construit ! Cherbourg-en-Cotentin – Agence CHERBOURG PROVINCES Cherbourg-en-Cotentin

La mixité et l’industrie, une réalité qui se construit ! Mercredi 19 novembre, 13h00 Cherbourg-en-Cotentin – Agence CHERBOURG PROVINCES Manche

Début : 2025-11-19T13:00:00 – 2025-11-19T15:00:00

Fin : 2025-11-19T13:00:00 – 2025-11-19T15:00:00

L’industrie recrute au féminin, venez découvrir les formations, visitez les installations, rencontrer les formateurs et les apprenants.

• Visite du pôle industrie : découverte des métiers • Rencontres/échanges avec les formateurs et les apprenants : des parcours de réussite au féminin • Retours d’expérience de parcours au féminin dans l’industrie : échange et inspiration

Cherbourg-en-Cotentin – Agence CHERBOURG PROVINCES 50120 Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 50120 Equeurdreville Manche Normandy

