La mode au Moyen Âge, élégance et prestige à la cour du roi René Château de Tarascon Tarascon

La mode au Moyen Âge, élégance et prestige à la cour du roi René 20 et 21 septembre Château de Tarascon Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

À Tarascon, vivez la vie de château !

La Dame d’Atours a récréé de somptueux costumes historiques pour illustrer l’art de la mode au Moyen Âge. Magnifiant les appartements du logis seigneurial, les costumes habitent le lieu et dévoilent un à un l’élégance à la cour du bon roi René.

Château de Tarascon Boulevard du roi René, 13150 Tarascon Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 90 91 01 93 http://chateau.tarascon.fr Le Château de Tarascon a été édifié par les comtes de Provence, ducs d'Anjou au XVe siècle. Ce monument d'exception est une des forteresses les mieux conservées de la région et déploie son architecture entre Moyen Âge Renaissance en bord de Rhône. Il accueille tout au long de l'année des expositions et propose des animations pour tous les publics.

Ville de Tarascon