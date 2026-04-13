La mode comme histoire nationale (XIXᵉ – XXᵉ siècle), Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, grande salle, Fontainebleau

La mode comme histoire nationale (XIXᵉ – XXᵉ siècle) Samedi 6 juin, 15h00 Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, grande salle Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Sous la IIIᵉ République, l’histoire du costume devient un outil de définition nationale, dont l’expression définitive se consolide en Europe au XXᵉ siècle. Ce dialogue retrace l’origine discursive de la mode nationale jusqu’à sa matérialisation. Il sera question de la naissance de l’historiographie de la mode en France, puis de la mode nationale, y compris les stratégies politiques associées. À travers l’analyse d’expositions, de musées, de la presse et de créations de mode, sont ainsi révélés les enjeux politiques et esthétiques d’un récit où s’entremêlent savoir, pouvoir et nation.

Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, grande salle Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

.