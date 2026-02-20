La mode du 18e siècle. Un héritage fantasmé Palais Galliera Paris 16e Arrondissement
La mode du 18e siècle. Un héritage fantasmé
Palais Galliera 10 avenue Pierre 1er de Serbie Paris 16e Arrondissement Paris
Le Palais Galliera propose une plongée fascinante dans l’élégance du siècle des Lumières, entre héritage historique et réinterprétations contemporaines.
Palais Galliera 10 avenue Pierre 1er de Serbie Paris 16e Arrondissement 75016 Paris Île-de-France +33 1 56 52 86 00
English : Fashion in the 18th Century. A Fantasized Legacy
The Palais Galliera offers a fascinating plunge into the elegance of the Age of Enlightenment, between historical heritage and contemporary reinterpretations.
