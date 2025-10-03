La Moine Express Salle d’activités et de loisirs du Val de Moine Cholet
La Moine Express Salle d’activités et de loisirs du Val de Moine Cholet vendredi 3 octobre 2025.
La Moine Express
Salle d’activités et de loisirs du Val de Moine 65 Avenue du Lac Cholet Maine-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – 19 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-03 19:30:00
fin : 2025-10-03
Date(s) :
2025-10-03
Nouvelle course organisée par l’ASPTT. .
Salle d’activités et de loisirs du Val de Moine 65 Avenue du Lac Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 58 77 58 cholet@asptt.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement La Moine Express Cholet a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de tourisme du Choletais