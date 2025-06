La Moisson des Brasseurs – ZAC du Mont de Magny Gisors 20 juin 2025 15:00

Eure

La Moisson des Brasseurs ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure

Début : 2025-06-20 15:00:00

fin : 2025-06-21

2025-06-20

2025-06-21

Cette année encore, la Brasserie De Sutter participe à la Moisson des Brasseurs, une opération initiée par Brasseurs de France, le syndicat professionnel des brasseries françaises.

Pour cette 14ème édition, les visiteurs découvriront la brasserie « de l’épi au demi » secrets de brassage, fonctionnement et valeurs de l’entreprise jusqu’à la dégustation finale au bar La Vache à Lunettes.

Quatre créneaux de visite à -50 % sont proposés lors de cette opération, uniquement sur réservation.

Le 2à juin, la soirée se poursuit à la Vache-à-Lunettes avec DJ Little et son blind test. Le 21 juin, jour de la Fête de la Musique, vous pourrez enchaîner à 20h30 avec le concert live blues rock du Big Band du Vexin.

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris

Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 57 17 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

English : La Moisson des Brasseurs

Once again this year, Brasserie De Sutter is taking part in the Moisson des Brasseurs, an operation initiated by Brasseurs de France, the professional association of French breweries.

For this 14th edition, visitors will discover the brewery « from the cob to the half-bread »: brewing secrets, company operations and values, right up to the final tasting at the bar La Vache à Lunettes.

Four visit slots at 50% off are offered during this operation, by reservation only.

On June 2, the evening continues at La Vache-à-Lunettes with DJ Little and his blind test. On June 21, the day of the Fête de la Musique, you can enjoy a live blues-rock concert by the Big Band du Vexin at 8.30pm.

German :

Auch dieses Jahr nimmt die Brauerei De Sutter wieder an der « Moisson des Brasseurs » teil, einer Aktion, die von Brasseurs de France, dem Berufsverband der französischen Brauereien, initiiert wurde.

Bei dieser 14. Ausgabe werden die Besucher die Brauerei « von der Ähre bis zur Halben » kennenlernen: Braugeheimnisse, Funktionsweise und Werte des Unternehmens bis hin zur abschließenden Verkostung in der Bar La Vache à Lunettes.

Während dieser Aktion werden vier Zeitfenster für Besichtigungen zu -50 % angeboten, die nur nach vorheriger Reservierung möglich sind.

Am 2. Juni geht der Abend in La Vache-à-Lunettes mit DJ Little und einem Blindtest weiter. Am 21. Juni, dem Tag der Fête de la Musique, können Sie um 20:30 Uhr mit einem Live-Blues-Rock-Konzert der Big Band du Vexin weitermachen.

Italiano :

Anche quest’anno la Brasserie De Sutter partecipa alla Moisson des Brasseurs, un evento organizzato da Brasseurs de France, l’associazione professionale dei birrifici francesi.

Per questa 14a edizione, i visitatori potranno scoprire il birrificio « dalla spiga al mezzo pane »: i segreti della produzione, il funzionamento dell’azienda e i suoi valori, fino alla degustazione finale presso il bar La Vache à Lunettes.

Durante questa operazione sono previsti quattro turni di visita scontati del 50%, solo su prenotazione.

Il 2 giugno, la serata prosegue a La Vache-à-Lunettes con DJ Little e il suo blind test. Il 21 giugno, giorno della Fête de la Musique, alle 20.30 si potrà assistere a un concerto rock blues dal vivo della Big Band du Vexin.

Espanol :

Un año más, la Brasserie De Sutter participa en la Moisson des Brasseurs, evento organizado por Brasseurs de France, la asociación profesional de cervecerías francesas.

En esta 14ª edición, los visitantes descubrirán la cervecería « de la espiga al medio pan »: secretos de fabricación, funcionamiento y valores de la empresa, hasta la degustación final en el bar La Vache à Lunettes.

Durante esta operación se ofrecen cuatro franjas horarias de visita con un 50% de descuento, previa reserva.

El 2 de junio, la velada continúa en La Vache-à-Lunettes con DJ Little y su prueba a ciegas. El 21 de junio, día de la Fiesta de la Música, podrá disfrutar de un concierto de blues rock en directo a cargo de la Big Band du Vexin a las 20.30 h.

L’événement La Moisson des Brasseurs Gisors a été mis à jour le 2025-06-11 par Vexin Normand Tourisme