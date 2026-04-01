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La Mona Dimanche Open Air Canal Barboteur Pantin

La Mona Dimanche Open Air Canal Barboteur Pantin

La Mona Dimanche Open Air Canal Barboteur Pantin dimanche 19 avril 2026.

Lieu : Canal Barboteur

Adresse : Place de la Pointe

Ville : 93500 Pantin

Département : Paris

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : lundi 20 avril 2026

Dans le cadre de notre programme de printemps, La Mona s’installe en open air, un dimanche par mois, au Canal Barboteur à Pantin. Un format en après-midi / début de soirée, pensé pour danseur.euse.s, familles, dayclubbers et amateur·ices de House et Disco.

La danse reste au centre avec la Mona Dance Class en ouverture vers 16h, et ensuite on investit le dance floor en bord du canal animé par NICK V. Pour cette première, une Whacking Dance Class sera donnée par WAABEE (Madoki, WaackinParis, UDP).

Une Mona en format léger pour finir le week-end, entre danse, musique et plein air. Et toujours en accès libre !

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Sur l’intégralité de nos événements, en plus d’une programmation musicale et d’une ambiance électrique, retrouvez au Barboteur des jeux, des espaces chill et un bar avec de quoi vous restaurer et vous rafraîchir.

⛵️INFOS PRATIQUES

Place de la Pointe, 93500 Pantin
Ⓜ️Métro ligne 5 : Église de Pantin
Date : 19 Avril 2026
⏰15h – 22h – La Mona de 16h à 20h30
Restauration sur place
Entrée libre et gratuite

En bord de canal, en plein jour, au rythme de la House, du Disco et de la danse.
Le dimanche 19 avril 2026
de 15h00 à 22h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-19T18:00:00+02:00
fin : 2026-04-20T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-19T15:00:00+02:00_2026-04-19T22:00:00+02:00

Canal Barboteur Place de la Pointe  93500 Pantin
contact@le-barboteur.com https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR


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