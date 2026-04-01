La Mona Dimanche Open Air Canal Barboteur Pantin

Dans le cadre de notre programme de printemps, La Mona s’installe en open air, un dimanche par mois, au Canal Barboteur à Pantin. Un format en après-midi / début de soirée, pensé pour danseur.euse.s, familles, dayclubbers et amateur·ices de House et Disco.

La danse reste au centre avec la Mona Dance Class en ouverture vers 16h, et ensuite on investit le dance floor en bord du canal animé par NICK V. Pour cette première, une Whacking Dance Class sera donnée par WAABEE (Madoki, WaackinParis, UDP).

Une Mona en format léger pour finir le week-end, entre danse, musique et plein air. Et toujours en accès libre !

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Sur l’intégralité de nos événements, en plus d’une programmation musicale et d’une ambiance électrique, retrouvez au Barboteur des jeux, des espaces chill et un bar avec de quoi vous restaurer et vous rafraîchir.

⛵️INFOS PRATIQUES

Place de la Pointe, 93500 Pantin

Ⓜ️Métro ligne 5 : Église de Pantin

Date : 19 Avril 2026

⏰15h – 22h – La Mona de 16h à 20h30

Restauration sur place

Entrée libre et gratuite

En bord de canal, en plein jour, au rythme de la House, du Disco et de la danse.

Le dimanche 19 avril 2026

de 15h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-19T18:00:00+02:00

fin : 2026-04-20T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-19T15:00:00+02:00_2026-04-19T22:00:00+02:00

Canal Barboteur Place de la Pointe 93500 Pantin

contact@le-barboteur.com https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR



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