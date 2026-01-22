La monstrueuse bobine des bambins Biblio’fil Bibliothèque l’école Buissonnière Loireauxence

La monstrueuse bobine des bambins Biblio’fil

Bibliothèque l’école Buissonnière 20 rue de Verdun Loireauxence Loire-Atlantique

Début : 2026-02-20 14:30:00

fin : 2026-02-20 16:00:00

2026-02-20

Projection de courts métrages ou d’un film culte pour petits et grands sur le thème des monstres.

Pour découvrir le programme, rendez-vous dans votre bibliothèque !

Gratuit, inscription conseillée. .

Bibliothèque l'école Buissonnière 20 rue de Verdun Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 98 33 89

English :

Screening of short films or cult movies for young and old on the theme of monsters.

