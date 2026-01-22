La monstrueuse bobine des bambins Biblio’fil Bibliothèque l’école Buissonnière Loireauxence
La monstrueuse bobine des bambins Biblio’fil Bibliothèque l’école Buissonnière Loireauxence vendredi 20 février 2026.
La monstrueuse bobine des bambins Biblio’fil
Bibliothèque l’école Buissonnière 20 rue de Verdun Loireauxence Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20 14:30:00
fin : 2026-02-20 16:00:00
Date(s) :
2026-02-20
Projection de courts métrages ou d’un film culte pour petits et grands sur le thème des monstres.
Pour découvrir le programme, rendez-vous dans votre bibliothèque !
Gratuit, inscription conseillée. .
Bibliothèque l’école Buissonnière 20 rue de Verdun Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 98 33 89
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Screening of short films or cult movies for young and old on the theme of monsters.
L’événement La monstrueuse bobine des bambins Biblio’fil Loireauxence a été mis à jour le 2026-01-22 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis