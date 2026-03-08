LA MONTAGNE CACHÉE Béziers

LA MONTAGNE CACHÉE

Allées Paul Riquet Béziers Hérault

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

2026-04-03

Inspirée de Mont Analogue de René Daumal, La Montagne cachée entraîne dans une quête mystique entre vivants et au-delà, portée par vidéo et bruitages à vue.

Fatigué du chaos du monde moderne, un groupe part en quête d’un sommet mystérieux, supposé relier le monde des vivants à celui de l’au-delà.

La scénographie, mêlant projections vidéo et bruitages en direct, plonge le spectateur au cœur des paysages traversés par cette expédition.

La Montagne cachée s’inspire de l’œuvre de René Daumal, Le Mont Analogue, considérée comme un texte culte par Patti Smith, Alejandro Jodorowsky ou encore les Beatles.

Spectacle conseillé à partir de 12 ans. .

Allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr

English :

Inspired by René Daumal’s Mont Analogue , La Montagne cachée (The Hidden Mountain) takes us on a mystical quest between the living and the beyond, supported by video and on-sight sound effects.

