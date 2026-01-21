La montagne cachée Théâtre des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne

La montagne cachée

Théâtre des Ursulines 4 Bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : 15.5 – 15.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31 20:30:00

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-31

Compagnie Les Dramaticules

Lassée du chaos du monde contemporain, une équipe d’aventuriers décide de partir en quête d’une montagne inconnue dont le sommet serait le point de connexion entre le monde des vivants et l’au-delà.

C’est l’histoire d’une ascension ou plus précisément d’une élévation. Tenaillés par la foi et le doute, chacun des membres de l’équipage abandonne tout pour cette quête extraordinaire, pour cet espoir, cette chimère d’un nouveau monde. Les mesquineries, les vanités, le fanatisme et la lâcheté sont des menaces permanentes pour l’expédition, mais l’objectif de nos héros est haut et les transcende.

À travers cette épopée métaphysique, les Dramaticules expriment leur sentiment de vivre, aujourd’hui, une forme d’impasse, politique, artistique, philosophique et spirituelle qui anesthésie dangereusement les forces en devenir ; et donne envie de mettre le cap vers les étoiles.

Foisonnant, labyrinthique, provocateur, le théâtre des Dramaticules est déjà une aventure en soi !

Une expédition palpitante jusqu’au sommet de l’inconnu. […] Une exploration du théâtre, de la vie, de l’époque, à la fois profonde, foisonnante et drôle. La Terrasse

mardi 31 mars 2026 20h30

Théâtre des Ursulines

à partir de 14 ans

durée 1h40

placement numéroté

tarif B .

Théâtre des Ursulines 4 Bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52 contact@le-carre.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les Dramaticules Company

L’événement La montagne cachée Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-01-21 par SUD MAYENNE