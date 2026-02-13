La Montagne, Scène de Recherche ENS Paris-Saclay, Gif-sur-Yvette
La Montagne Jeudi 19 février, 18h30 Scène de Recherche ENS Paris-Saclay Essonne
Tarif unique 5 €
Début : 2026-02-19T18:30:00+01:00 – 2026-02-19T20:30:00+01:00
Fin : 2026-02-19T18:30:00+01:00 – 2026-02-19T20:30:00+01:00
Pierre, ingénieur en robotique, se rend dans les Alpes pour son travail. Fasciné par les montagnes, il installe un bivouac en altitude et décide de ne plus redescendre.
Là-haut, il rencontre Léa, qui gère un restaurant d’altitude, et découvre des lueurs mystérieuses qui vont bouleverser sa vie, le poussant à se perdre dans la montagne.
