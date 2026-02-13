La Montagne, Scène de Recherche ENS Paris-Saclay, Gif-sur-Yvette

La Montagne Jeudi 19 février, 18h30 Scène de Recherche ENS Paris-Saclay Essonne

Tarif unique 5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-19T18:30:00+01:00 – 2026-02-19T20:30:00+01:00

Fin : 2026-02-19T18:30:00+01:00 – 2026-02-19T20:30:00+01:00

Pierre, ingénieur en robotique, se rend dans les Alpes pour son travail. Fasciné par les montagnes, il installe un bivouac en altitude et décide de ne plus redescendre.

Là-haut, il rencontre Léa, qui gère un restaurant d’altitude, et découvre des lueurs mystérieuses qui vont bouleverser sa vie, le poussant à se perdre dans la montagne.

Scène de Recherche ENS Paris-Saclay 4 avenue des Sciences 91 Gif sur Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://scenederecherche.ens-paris-saclay.fr/agenda/montagne »}]

Thomas Salvador cinéma

Thomas Salvador