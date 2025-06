« La Montagn’Hard » 17ème édition Saint-Gervais-les-Bains 5 juillet 2025 07:00

Haute-Savoie

« La Montagn’Hard » 17ème édition Saint-Nicolas de Véroce Saint-Gervais-les-Bains Haute-Savoie

Début : Samedi 2025-07-05

fin : 2025-07-06

2025-07-05

Venez découvrir les pentes les plus sévères du trail haut-savoyard.

La Mini’Hard 27 KM

La Mi’Hard 50 KM

La Moins’s Hard 70 KM

La Montagn’Hard 110 KM

Saint-Nicolas de Véroce

Saint-Gervais-les-Bains 74170 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 16 18 98

English : « La Montagn’Hard » 16th edition

Come and discover the most severe slopes of the Haute-Savoie trail.

La Mini’Hard 27 KM

La Mi’Hard 50 KM

La Moins’s Hard 70 KM

La Montagn’Hard 110 KM

German : « La Montagn’Hard » 15ème édition du Mont-Joly Ultra Tour

Entdecken Sie die härtesten Steigungen des Trails in Hochsavoyen.

La Mini’Hard 27 KM

La Mi’Hard 50 KM

La Moins’s Hard 70 KM

La Montagn’Hard 110 KM

Italiano : « La Montagn’Hard » 15ème édition du Mont-Joly Ultra Tour

Venite a scoprire i percorsi più duri dell’Alta Savoia.

La Mini’Hard 27 km

La Mi’Hard 50 km

La Moins’s Hard 70 km

La Montagn’Hard 110 km

Espanol : « La Montagn’Hard » 15ème édition du Mont-Joly Ultra Tour

Venga a descubrir los senderos más duros de la Alta Saboya.

La Mini’Hard 27 KM

La Mi’Hard 50 KM

La Moins’s Hard 70 KM

La Montagn’Hard 110 KM

