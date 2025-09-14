La Montardonnaise Montardon

La Montardonnaise Montardon dimanche 14 septembre 2025.

La Montardonnaise

Montardon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

– Un trail chronométré de 20km revisité (550d+) avec le célèbre segment du Bistouket.

– un trail chronométré de 9km (215 d+).

– une marche non chronométré de 9 km famille.

– une course enfants.

Douches, animations, buvette et sandwichs sur place. .

Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 20 05 38

