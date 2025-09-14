La Montardonnaise Montardon
La Montardonnaise Montardon dimanche 14 septembre 2025.
La Montardonnaise
Montardon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date :
Début : 2025-09-14
fin : 2025-09-14
Date(s) :
2025-09-14
– Un trail chronométré de 20km revisité (550d+) avec le célèbre segment du Bistouket.
– un trail chronométré de 9km (215 d+).
– une marche non chronométré de 9 km famille.
– une course enfants.
Douches, animations, buvette et sandwichs sur place. .
Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 20 05 38
