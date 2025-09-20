La montée au Beffroi Hôtel de ville Arras Arras
La montée au Beffroi Hôtel de ville Arras Arras samedi 20 septembre 2025.
La montée au Beffroi 20 et 21 septembre Hôtel de ville Arras Pas-de-Calais
Rendez-vous à l’Office de Tourisme d’Arras
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T18:00:00
Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T18:00:00
Visite libre :
Samedi et dimanche de 9h30 à 18h (le nombre de personne sera régulé)
Tarif plein : 4,50€ – Tarif réduit : 3€
Hôtel de ville Arras 4 place des héros, arras Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Visite libre :
© Arras Pays d’Artois Tourisme