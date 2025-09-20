La montée au Beffroi Hôtel de ville Arras Arras

Rendez-vous à l’Office de Tourisme d’Arras

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Samedi et dimanche de 9h30 à 18h (le nombre de personne sera régulé)

Tarif plein : 4,50€ – Tarif réduit : 3€

Hôtel de ville Arras 4 place des héros, arras Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Visite libre :

