Jaudrais

La Montée des marches de Jaudrais

Jaudrais Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 09:30:00

fin : 2026-06-27 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Le Refuge FLAÏKA ouvre ses portes pour une montée des marches spéciales chien ! Oui oui, les chiens en attente d’adoption défileront sous vos yeux pour attraper votre cœur ! Démonstration olfactive, éducation canine ou pizza vous attendent !

Le Refuge FLAÏKA ouvre ses portes pour une montée des marches spéciales chien ! Oui oui, les chiens en attente d’adoption défileront sous vos yeux pour attraper votre cœur ! Démonstration olfactive, éducation canine ou pizza vous attendent ! .

Jaudrais 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 16 48 62 15

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English :

The FLA%CFKA Shelter is opening its doors for a special dog-friendly stair climb! That’s right—dogs waiting to be adopted will parade right before your eyes to steal your heart! Sniffing demonstrations, dog training, and pizza await you!

L’événement La Montée des marches de Jaudrais Jaudrais a été mis à jour le 2026-06-13 par OTs DU PERCHE