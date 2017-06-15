La montée des marches du phare 2ème édition Île-de-Batz
La montée des marches du phare 2ème édition Île-de-Batz samedi 28 mars 2026.
La montée des marches du phare 2ème édition
Le phare Île-de-Batz Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 10:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Pour cette deuxième édition, Ile de Batz Initiatives organise la montée des marches du phare le plus rapidement possible.
Chapiteau avec buvette chaude. 10 euros par inscription. .
Le phare Île-de-Batz 29253 Finistère Bretagne +33 6 03 93 35 22
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English : La montée des marches du phare 2ème édition
L’événement La montée des marches du phare 2ème édition Île-de-Batz a été mis à jour le 2026-02-20 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX