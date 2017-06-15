La montée des marches du phare 2ème édition

Le phare Île-de-Batz Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Pour cette deuxième édition, Ile de Batz Initiatives organise la montée des marches du phare le plus rapidement possible.

Chapiteau avec buvette chaude. 10 euros par inscription. .

Le phare Île-de-Batz 29253 Finistère Bretagne +33 6 03 93 35 22

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English : La montée des marches du phare 2ème édition

L’événement La montée des marches du phare 2ème édition Île-de-Batz a été mis à jour le 2026-02-20 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX