La Montée historique du Puy-Notre-Dame Le Puy-Notre-Dame

La Montée historique du Puy-Notre-Dame

1 rue de la Mairie Le Puy-Notre-Dame Maine-et-Loire

Début : 2025-07-26

fin : 2025-07-27

2025-07-26

Le prix rétro fait peau neuve il s’appelle désormais la Montée historique !

Le vrombissement des voitures et motos fera vibrer la petite cité ponote. Une nouveauté celle de l’ouverture du circuit aux véhicules d’avant-guerre et également à celles immatriculées jusqu’à l’année 1980 incluse.

Le programme du week-end

Samedi 26 juillet 9 h autos et motos seront rassemblées au stade Paul-Boivin pour un départ en direction d’Oiron une randonnée touristique qui sillonnera quatre départements (Maine-et-Loire, Deux-Sèvres Sèvres, Indre-et-Loire et Vienne). Repas et visite guidée du Château d’Oiron. Ensuite, retour au Puy-Notre-Dame pour assister à 20 h à un concert gratuit avec Fer Play dans le parc de la mairie. Fer Play reprend des standards de rock et de pop rock des années 70 à nos jours. Restauration et buvette surplace.

Dimanche 27 de 9 h à 19 h la Montée historique. Le village de Cix est desservi par deux rues en provenance de la Collégiale la rue de Compostelle et la rue du Couvent. La première sera réservée au public qui pourra s’installer afin d’admirer la montée des véhicules vintage. Les voitures et motos arriveront à Cix en empruntant des routes adjacentes pour accéder au lieu de départ. Toutes les minutes, le départ sera programmé par plateaux et par véhicule. Arrivée à la Collégiale, les véhicules rejoindront le paddock près de la mairie.

Une pause permettra à chacun de se restaurer avec des produits du terroir dans deux points de restauration parc de la mairie, carrefour entre Cix et le bourg.

De nombreuses expositions seront visibles avec de vieilles affiches et photos du grand Prix rétro, objets vintage en rapport avec la mécanique une rétrospective du temps d’avant à la salle des Anciens, une exposition axée sur les BMW avec un passionné de cette marque Marcel Picmard, ancien garagiste de la commune. Et aussi une bourse d’échange dans le parc de la mairie, et un parcours d’agilité sur la place du Gâte d’Argent.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 26 au dimanche 27 juillet 2025. .

English :

The retro prize is getting a makeover: it’s now called the Montée historique!

German :

Der Retro-Preis bekommt ein neues Gesicht: Er heißt jetzt Historischer Aufstieg!

Italiano :

Il premio retrò si rinnova: ora si chiama Montée historique!

Espanol :

El premio retro se renueva: ¡ahora se llama Montée historique!

