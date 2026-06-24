La Montée historique Le Puy-Notre-Dame
La Montée historique Le Puy-Notre-Dame vendredi 24 juillet 2026.
Le Puy-Notre-Dame
La Montée historique
1 rue de la Mairie Le Puy-Notre-Dame Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-24
Le Grand Prix Rétro fait peau neuve et s’appelle désormais la Montée historique ! Le vrombissement des voitures et motos fera vibrer la petite cité ponote le temps d’un week-end.
Au programme du week-end
– Vendredi à 20h grandes tablées dans le parc de la mairie. Concert gratuit de Kris to queen.
– Samedi de 17h à minuit randonnée touristique & village vintage
* Randonnée touristique de 120 km pour les pilotes (inscrits) de voitures vintage.
* Village vintage (exposition de véhicules, bourse d’échanges et artisans vintage).
* Concert gratuit 20h. Restauration et buvette sur place.
– Dimanche à partir de 10h et durant toute la journée
* Randonnée touristique locale en matinée (rayon 10 km autour du Puy-Notre-Dame) pour les propriétaires de voitures vintage.
* Village vintage toute la journée.
PRECISIONS HORAIRES .
1 rue de la Mairie Le Puy-Notre-Dame 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@grandprixretro-puynotredame.com
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English :
The Grand Prix R%E9tro has been revamped and is now called the Historic Hill Climb! The roar of cars and motorcycles will bring the small town to life for a weekend.
L’événement La Montée historique Le Puy-Notre-Dame a été mis à jour le 2026-06-24 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME