La Montendraise – compétition canine lac de montendre Montendre
samedi 5 décembre 2026 · lac de montendre · Montendre
Informations pratiques
Montendre
La Montendraise – compétition canine
lac de montendre allée du lac Montendre Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05
fin : 2026-12-06
Date(s) :
2026-12-05
Cani’Belgariade 33 annonce sa première édition de la Montendraise, une manifestation canine qui regroupe canimarche, canitrail, caniVTT, canicross et canitrott.
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lac de montendre allée du lac Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 40 10 04
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English :
Cani’Belgariade 33 announces the first edition of La Montendraise, a dog-related event featuring dog walks, dog trail runs, dog mountain biking, canicross, and dog trotting.
L’événement La Montendraise – compétition canine Montendre a été mis à jour le 2026-09-09 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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