LA MONTGAILLARDAISE TRAIL Montgaillard-Lauragais
LA MONTGAILLARDAISE TRAIL Montgaillard-Lauragais dimanche 31 mai 2026.
Montgaillard-Lauragais
LA MONTGAILLARDAISE TRAIL
SALLE DES FÊTES Montgaillard-Lauragais Haute-Garonne
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
13
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 09:30:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Trail à Montgaillard-Lauragais parcours nature, course à pied en pleine campagne, défi sportif convivial pour tous niveaux.
Parcours de 10,8 km.
Inscriptions en ligne. Départ donné devant la salle des fêtes de Montgaillard-Lauragais.
Organisé par le Foyer Rural.
Animation enfants à partir de 11h. 13 .
SALLE DES FÊTES Montgaillard-Lauragais 31290 Haute-Garonne Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Trail in Montgaillard-Lauragais: nature trail, running in the countryside, friendly sporting challenge for all levels.
L’événement LA MONTGAILLARDAISE TRAIL Montgaillard-Lauragais a été mis à jour le 2026-05-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE