Montgaillard-Lauragais

LA MONTGAILLARDAISE TRAIL

SALLE DES FÊTES Montgaillard-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

13

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 09:30:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Trail à Montgaillard-Lauragais parcours nature, course à pied en pleine campagne, défi sportif convivial pour tous niveaux.

Parcours de 10,8 km.

Inscriptions en ligne. Départ donné devant la salle des fêtes de Montgaillard-Lauragais.

Organisé par le Foyer Rural.

Animation enfants à partir de 11h. 13 .

SALLE DES FÊTES Montgaillard-Lauragais 31290 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Trail in Montgaillard-Lauragais: nature trail, running in the countryside, friendly sporting challenge for all levels.

L’événement LA MONTGAILLARDAISE TRAIL Montgaillard-Lauragais a été mis à jour le 2026-05-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE