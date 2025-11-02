La Mont’Stache Rose 4° édition SAINT-ARROMAN Saint-Arroman

La Mont’Stache Rose 4° édition SAINT-ARROMAN Saint-Arroman dimanche 2 novembre 2025.

La Mont’Stache Rose 4° édition

SAINT-ARROMAN Quai de la Neste Saint-Arroman Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-02 09:00:00

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-11-02

Le Foyer Rural de Lortet, avec la participation des comités des fêtes d’Izaux et Saint-Arroman, organise une Marche au profit d’octobre rose et la lutte contre le cancer du sein.

Parcours ouverts à tous

– Randonnée santé 6,16 km

– Randonnée rose 9,91 km

– Randonnée moustache 13,90 km

Participation 10€ Gratuit pour les moins de 12 ans.

Inscription sur le site https://lamontstacherose.wixsite.com/montstache ou Séverine au 06 24 49 04 62 (HR) ou lamontstacherose@gmail.com

Les bénéfices seront reversés à la ligue contre le cancer.

Buvette, restauration sur place avec le foodtruck La Guinguette à Pan

.

SAINT-ARROMAN Quai de la Neste Saint-Arroman 65250 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 24 49 04 62 lamontstacherose@gmail.com

English :

The Foyer Rural de Lortet, with the participation of the comité des fêtes d’Izaux and Saint-Arroman, is organizing a walk to raise funds for pink October and the fight against breast cancer.

Routes open to all:

– Healthy walk: 6.16 km

– Pink walk: 9.91 km

– Mustache walk: 13.90 km

Participation: 10? Free for children under 12.

Registration: https://lamontstacherose.wixsite.com/montstache or Séverine 06 24 49 04 62 (HR) or lamontstacherose@gmail.com

Profits will be donated to the League Against Cancer.

Refreshments and on-site catering with the La Guinguette à Pan foodtruck

German :

Das Foyer Rural von Lortet organisiert unter Beteiligung der Festkomitees von Izaux und Saint-Arroman einen Marsch zugunsten des Rosa Oktobers und des Kampfes gegen Brustkrebs.

Strecken, die für alle offen sind:

– Gesundheitswanderung: 6,16 km

– Rosa Wanderung: 9,91 km

– Schnurrbart-Wanderung: 13,90 km

Teilnahmegebühr 10 ? Kostenlos für Kinder unter 12 Jahren.

Anmeldung auf der Website: https://lamontstacherose.wixsite.com/montstache oder Séverine unter 06 24 49 04 62 (HR) oder lamontstacherose@gmail.com

Die Einnahmen werden an die Krebsliga gespendet.

Getränke und Speisen vor Ort mit dem Foodtruck La Guinguette à Pan

Italiano :

Il Foyer Rural de Lortet, con la partecipazione dei comitati di festa di Izaux e Saint-Arroman, organizza una passeggiata a favore dell’Ottobre Rosa e della lotta contro il cancro al seno.

Percorsi aperti a tutti:

– Camminata salutare: 6,16 km

– Camminata rosa: 9,91 km

– Camminata dei baffi: 13,90 km

Partecipazione: 10? Gratuito per i bambini sotto i 12 anni.

Iscrizioni sul sito: https://lamontstacherose.wixsite.com/montstache o Séverine allo 06 24 49 04 62 (HR) o lamontstacherose@gmail.com

Il ricavato sarà devoluto alla Lega contro il cancro.

Ristoro e ristorazione in loco con il foodtruck La Guinguette à Pan

Espanol :

El Foyer Rural de Lortet, con la participación de las comisiones de fiestas de Izaux y Saint-Arroman, organiza una marcha a favor del Octubre Rosa y de la lucha contra el cáncer de mama.

Recorridos abiertos a todos:

– Marcha saludable: 6,16 km

– Marcha rosa: 9,91 km

– Marcha del bigote: 13,90 km

Participación: 10? Gratuito para menores de 12 años.

Inscripciones en el sitio web: https://lamontstacherose.wixsite.com/montstache o Séverine en el 06 24 49 04 62 (HR) o lamontstacherose@gmail.com

Los beneficios se donarán a la Liga contra el Cáncer.

Refrescos y catering in situ con el foodtruck La Guinguette à Pan

L’événement La Mont’Stache Rose 4° édition Saint-Arroman a été mis à jour le 2025-10-06 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65