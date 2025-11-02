La Mont’Stache Rose 4° édition SAINT-ARROMAN Saint-Arroman
La Mont’Stache Rose 4° édition SAINT-ARROMAN Saint-Arroman dimanche 2 novembre 2025.
La Mont’Stache Rose 4° édition
SAINT-ARROMAN Quai de la Neste Saint-Arroman Hautes-Pyrénées
Début : 2025-11-02 09:00:00
fin : 2025-11-02
2025-11-02
Le Foyer Rural de Lortet, avec la participation des comités des fêtes d’Izaux et Saint-Arroman, organise une Marche au profit d’octobre rose et la lutte contre le cancer du sein.
Parcours ouverts à tous
– Randonnée santé 6,16 km
– Randonnée rose 9,91 km
– Randonnée moustache 13,90 km
Participation 10€ Gratuit pour les moins de 12 ans.
Inscription sur le site https://lamontstacherose.wixsite.com/montstache ou Séverine au 06 24 49 04 62 (HR) ou lamontstacherose@gmail.com
Les bénéfices seront reversés à la ligue contre le cancer.
Buvette, restauration sur place avec le foodtruck La Guinguette à Pan
SAINT-ARROMAN Quai de la Neste Saint-Arroman 65250 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 24 49 04 62 lamontstacherose@gmail.com
English :
The Foyer Rural de Lortet, with the participation of the comité des fêtes d’Izaux and Saint-Arroman, is organizing a walk to raise funds for pink October and the fight against breast cancer.
Routes open to all:
– Healthy walk: 6.16 km
– Pink walk: 9.91 km
– Mustache walk: 13.90 km
Participation: 10? Free for children under 12.
Registration: https://lamontstacherose.wixsite.com/montstache or Séverine 06 24 49 04 62 (HR) or lamontstacherose@gmail.com
Profits will be donated to the League Against Cancer.
Refreshments and on-site catering with the La Guinguette à Pan foodtruck
German :
Das Foyer Rural von Lortet organisiert unter Beteiligung der Festkomitees von Izaux und Saint-Arroman einen Marsch zugunsten des Rosa Oktobers und des Kampfes gegen Brustkrebs.
Strecken, die für alle offen sind:
– Gesundheitswanderung: 6,16 km
– Rosa Wanderung: 9,91 km
– Schnurrbart-Wanderung: 13,90 km
Teilnahmegebühr 10 ? Kostenlos für Kinder unter 12 Jahren.
Anmeldung auf der Website: https://lamontstacherose.wixsite.com/montstache oder Séverine unter 06 24 49 04 62 (HR) oder lamontstacherose@gmail.com
Die Einnahmen werden an die Krebsliga gespendet.
Getränke und Speisen vor Ort mit dem Foodtruck La Guinguette à Pan
Italiano :
Il Foyer Rural de Lortet, con la partecipazione dei comitati di festa di Izaux e Saint-Arroman, organizza una passeggiata a favore dell’Ottobre Rosa e della lotta contro il cancro al seno.
Percorsi aperti a tutti:
– Camminata salutare: 6,16 km
– Camminata rosa: 9,91 km
– Camminata dei baffi: 13,90 km
Partecipazione: 10? Gratuito per i bambini sotto i 12 anni.
Iscrizioni sul sito: https://lamontstacherose.wixsite.com/montstache o Séverine allo 06 24 49 04 62 (HR) o lamontstacherose@gmail.com
Il ricavato sarà devoluto alla Lega contro il cancro.
Ristoro e ristorazione in loco con il foodtruck La Guinguette à Pan
Espanol :
El Foyer Rural de Lortet, con la participación de las comisiones de fiestas de Izaux y Saint-Arroman, organiza una marcha a favor del Octubre Rosa y de la lucha contra el cáncer de mama.
Recorridos abiertos a todos:
– Marcha saludable: 6,16 km
– Marcha rosa: 9,91 km
– Marcha del bigote: 13,90 km
Participación: 10? Gratuito para menores de 12 años.
Inscripciones en el sitio web: https://lamontstacherose.wixsite.com/montstache o Séverine en el 06 24 49 04 62 (HR) o lamontstacherose@gmail.com
Los beneficios se donarán a la Liga contra el Cáncer.
Refrescos y catering in situ con el foodtruck La Guinguette à Pan
