La mort dans l'art Musée d'arts de Nantes Nantes

La mort dans l'art Musée d'arts de Nantes

La mort dans l’art Musée d’arts de Nantes Nantes jeudi 30 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-30 12:30 – 13:30
Gratuit : non Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur le site.Tarifs : 12€/8€/4€/2,5€ Adulte 

Quelle place occupe la mort dans l’art occidental ? Irreprésentable et pourtant omniprésente, elle s’inscrit tour à tour dans des oeuvres religieuses, commémoratives, littéraires ou symboliques. Venez découvrir celle dont la mauvaise réputation n’a d’égal que la fascination qu’elle suscite.Durée : 1h

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/famille-visites-guidees