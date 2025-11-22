LA MORT DE DANTON Bourgueil
samedi 22 novembre 2025.
LA MORT DE DANTON
2 bis Avenue le Jouteux Bourgueil Indre-et-Loire
Tarif : 16 – 16 – EUR
Début : 2025-11-22 20:00:00
fin : 2025-11-22 21:30:00
2025-11-22
Théâtre
Dans la salle du monastère
Dans la salle du monastère 16 .
2 bis Avenue le Jouteux Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
English :
Theater
In the monastery hall
German :
Theater
Im Saal des Klosters
Italiano :
Il teatro
Nella sala del monastero
Espanol :
Teatro
En la sala del monasterio
