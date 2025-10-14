LA MORT, ET SI ON S’INFORMAIT ? Espace Boby Lapointe Saint-Brevin-les-Pins

Espace Boby Lapointe 108 av du Maréchal Joffre Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2025-10-14 18:00:00

fin : 2025-10-14 20:00:00

2025-10-14

On a beau ne pas parler de la mort, elle se produit quand même.

Et l’absence de préparation laisse les proches avec de trop nombreuses questions.

Venez vous informer et échanger avec trois expertes et un notaire.

Mardi 14 octobre de 18h à 20h.

Entrée libre .

Espace Boby Lapointe 108 av du Maréchal Joffre Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 75 12 guipa.clic@cc-sudestuaire.fr

