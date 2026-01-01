La Mort Grandiose des Marionnettes

Théâtre de La Madeleine Troyes Aube

Tarif : 15.2 – 15.2 – 15.2 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 20:00:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Mêlant une technique parfaite et une écriture maîtrisée, le style reconnaissable des Old Trout Puppet Worshop oscille entre dérision et absurde. Dans ce spectacle au succès international, le public assiste à une délirante danse macabre teintée d’humour noir. Des personnages, dont la vie ne tient qu’à un fil et voués à des morts aussi certaines que farfelues, rendent leur dernier soupir pour notre plus grand plaisir.



À la manœuvre, trois comédiennes-marionnettistes de haut vol s’en donnent à cœur joie et composent cet hilarant jeu de massacre à l’irrévérence assumée. Un rendez-vous funèbre, débordant d’inventivité, qui nous invite à rire de tout, de la vie comme du trépas ! C’est du théâtre pur où passe par le geste, le rythme et l’image.



La compagnie The Old Trout Puppet Workshop a été fondée au cours de l’hiver 99 par une bande de vieux copains dans un ranch du sud de l’Alberta. Depuis cette époque lointaine et sauvage, ils sont devenus l’une des compagnies de marionnettes les plus connues du Canada.



Création et conception : The Old Trout Puppet Workshop & Friends: Peter Balkwill, Don Brinsmead, Mitch Craib, Jen Gareau, Bobby Hall, Pityu Kenderes, Sarah Malik, Cimmeron Meyer, Judd Palmer, Stephen Pearce, Mike Rinaldi



Mise en scène : Peter Balkwill, Pityu Kenderes, Judd Palmer



Avec : Louisa Ashton, Aya Nakamura, Teele Uustani



Régie Beatrice Galloway

Costumes Jen Gareau

Création lumière David Duffy

Assisté de Ash Copeland

Création sonore Mike Rinaldi .

Théâtre de La Madeleine Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 43 32 10 communication@la-madeleine-troyes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement La Mort Grandiose des Marionnettes Troyes a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de Tourisme Troyes la Champagne