LA MORT GRANDIOSE DES MARIONNETTES, VARIATIONS Perpignan

LA MORT GRANDIOSE DES MARIONNETTES, VARIATIONS

Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Début : 2026-02-03 20:30:00

fin : 2026-02-04

2026-02-03

au théâtre de l’Archipel, dans un spectacle au succès planétaire, le Old Trout Puppet Workshop, compagnie de marionnettes la plus connue du Canada, mêle technique parfaite, intelligence de l’écriture et goût prononcé pour la dérision. Il signe une délirante danse macabre teintée d’humour noir. Cruelle et terriblement drôle !

Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie

at the Théâtre de l’Archipel, the Old Trout Puppet Workshop, Canada?s best-known puppet company, combines perfect technique, intelligent writing and a pronounced taste for derision in a show that has been a worldwide success. The result is a delirious danse macabre tinged with black humor. Cruel and terribly funny!

