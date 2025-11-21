La Mort n’existe pas – Festival ExtrAnimation Cinématographe (Le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-13 20:30 – 21:45

Gratuit : non 4,70 € à 7,70 € 4,70 € à 7,70 €Réservation auprès du cinéma, en ligne ou au guichet. Tout public

Si vous les avez manqués à leur sortie en salle ou que vous n’avez pas eu la chance de les découvrir en festival, ExtrAnimation vous propose 10 films d’animation incontournables de l’année 2025. LA MORT N’EXISTE PAS de Félix Dufour-Laperrière – Canada, France – 2025 – 1h12 – VOF.Après un attentat raté contre de riches propriétaires, Hélène abandonne ses compagnons et s’enfuit en forêt. Manon, son amie et complice lors de l’attaque, revient la hanter. Ensemble, elles revisitent le choix impossible entre la violence et l’inaction. Si c’était à refaire, jusqu’où Hélène ira-t-elle cette fois au nom de ses idéaux ? Sélectionné à la Quinzaine des Cinéastes 2025. Grand Prix du festival d’Ottawa.Séance présentée en partenariat avec la revue BLINK BLANK. Dans le cadre du Festival ExtrAnimation du 10 au 14 décembre 2025 : des films en avant-premières, une rétrospective « Comédie! », des rencontres, des ateliers et des expositions au Lieu Unique et dans plusieurs cinémas nantais…

Cinématographe (Le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 47 94 80 https://www.lecinematographe.com/ https://www.extranimation.fr/