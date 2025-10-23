La mort un art de vivre Rouen
La mort un art de vivre Rouen jeudi 23 octobre 2025.
La mort un art de vivre
186 Rue Martainville Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-23 15:00:00
fin : 2025-10-31 17:00:00
Date(s) :
2025-10-23 2025-10-31
Suivez les pas de la Faucheuse pour une marche funèbre dans le centre-ville.
Points clés
Visite insolite
Aître Saint-Maclou
Un regard différent sur un sujet trop souvent inconsidéré
Du début du Moyen-Âge à l’époque moderne, la mort fait partie de la vie quotidienne des Rouennais. Découvrez l’incroyable histoire de l’aître Saint-Maclou et des nécropoles cachées dans le centre-ville ; les cimetières ont disparu, mais les morts sont encore là !
Parcourez la ville à la recherche des sépultures et œuvres d’art qui éclairent l’évolution de notre rapport au trépas. .
186 Rue Martainville Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40 accueil@rouentourisme.com
English : La mort un art de vivre
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement La mort un art de vivre Rouen a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de tourisme Rouen tourisme