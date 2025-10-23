La mort un art de vivre Rouen

La mort un art de vivre

186 Rue Martainville Rouen Seine-Maritime

Début : 2025-10-23 15:00:00

fin : 2025-10-31 17:00:00

2025-10-23 2025-10-31

Suivez les pas de la Faucheuse pour une marche funèbre dans le centre-ville.

Points clés

Visite insolite

Aître Saint-Maclou

Un regard différent sur un sujet trop souvent inconsidéré

Du début du Moyen-Âge à l’époque moderne, la mort fait partie de la vie quotidienne des Rouennais. Découvrez l’incroyable histoire de l’aître Saint-Maclou et des nécropoles cachées dans le centre-ville ; les cimetières ont disparu, mais les morts sont encore là !

Parcourez la ville à la recherche des sépultures et œuvres d’art qui éclairent l’évolution de notre rapport au trépas. .

+33 2 32 08 32 40 accueil@rouentourisme.com

English : La mort un art de vivre

