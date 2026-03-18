La mort ? un pognon de dingue…. Sauzelles
La mort ? un pognon de dingue…. Sauzelles vendredi 17 avril 2026.
La mort ? un pognon de dingue….
Sauzelles Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-17 20:30:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Conférence gesticulée une Danse Macabre par le collectif pour une sécurité sociale de la mort.
Et si on rattachait les pompes funèbres à la sécurité sociale? Par le collectif pour une sécurité sociale de la Mort. Conférence suivie d’un pot de l’amitié. .
Sauzelles 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 7 67 37 53 32
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English :
Conférence gesticulée une Danse Macabre by the collective for a social security system for death.
L’événement La mort ? un pognon de dingue…. Sauzelles a été mis à jour le 2026-03-18 par Destination Brenne