La Móssa concert voix et percussions + dj set io ZA La Palun Buis-les-Baronnies

La Móssa concert voix et percussions + dj set io

ZA La Palun Salle & théâtre de verdure de La Palun Buis-les-Baronnies Drôme

Tarif : 8 – 8 – 20 EUR

8,14 ou 20 au choix

Début : 2026-04-04 21:00:00

fin : 2026-04-04 23:55:00

2026-04-04

La Mòssa (4 chanteuses) est un mouvement perpétuel, un tourbillon polyphonique et percussif.

Ce sont des femmes qui peuvent tout faire, une armée de stradivarius Ludivine Sagnier France Inter

Un répertoire haletant et habité Anne Berthod Télérama

ZA La Palun Salle & théâtre de verdure de La Palun Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 21 13 84 communication@noonsiprod.fr

La Mòssa (4 singers) is perpetual motion, a polyphonic, percussive whirlwind.

These are women who can do anything, an army of Stradivarius Ludivine Sagnier France Inter

A breathless, inhabited repertoire Anne Berthod Télérama

L’événement La Móssa concert voix et percussions + dj set io Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale