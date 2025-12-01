La motricité du bébé ? Nos bébés, ces héros ! avec Gaëlle Séné, kinésithérapeute à Plouguerneau Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau

La motricité du bébé ? Nos bébés, ces héros ! avec Gaëlle Séné, kinésithérapeute à Plouguerneau

Médiathèque Les trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Début : 2025-12-12 18:00:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Venez découvrir ce qu’est la motricité du bébé, quelles sont les étapes dans son développement et comment l’accompagner. Gaëlle Séné, kinésithérapeute à Plouguerneau, animera cette rencontre et répondra à vos questions. .

Médiathèque Les trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75

