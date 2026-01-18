La Motte en Scène Yves Jamais Salle des Fêtes Matha
La Motte en Scène Yves Jamais Salle des Fêtes Matha samedi 24 janvier 2026.
La Motte en Scène Yves Jamais
Salle des Fêtes La Motte des Fées Matha Charente-Maritime
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Soirée deux concerts
en première partie La Sociale Chorale Punk
en deuxième partie Yves Jamais
.
Salle des Fêtes La Motte des Fées Matha 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 46 77 73 lamottedesfees@gmail.com
English :
Two-concert evening: La Sociale Chorale Punk in the first half, Yves Jamais in the second half
