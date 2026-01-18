La Motte en Scène Yves Jamais Salle des Fêtes Matha

La Motte en Scène Yves Jamais Salle des Fêtes Matha samedi 24 janvier 2026.

La Motte en Scène Yves Jamais

Salle des Fêtes La Motte des Fées Matha Charente-Maritime

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24

Date(s) :
2026-01-24

Soirée deux concerts
en première partie La Sociale Chorale Punk
en deuxième partie Yves Jamais
  .

Salle des Fêtes La Motte des Fées Matha 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 46 77 73  lamottedesfees@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Two-concert evening: La Sociale Chorale Punk in the first half, Yves Jamais in the second half

L’événement La Motte en Scène Yves Jamais Matha a été mis à jour le 2026-01-16 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme