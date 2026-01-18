La Motte en Scène Yves Jamais Salle des Fêtes Matha

La Motte en Scène Yves Jamais

Salle des Fêtes La Motte des Fées Matha Charente-Maritime

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Soirée deux concerts

en première partie La Sociale Chorale Punk

en deuxième partie Yves Jamais

.

Salle des Fêtes La Motte des Fées Matha 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 46 77 73 lamottedesfees@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Two-concert evening: La Sociale Chorale Punk in the first half, Yves Jamais in the second half

L’événement La Motte en Scène Yves Jamais Matha a été mis à jour le 2026-01-16 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme