La Motte-Feuilly et le sixième art, Château de La Motte-Feuilly, La Motte-Feuilly

Informations pratiques

La Motte-Feuilly et le sixième art 19 et 20 septembre Château de La Motte-Feuilly Indre

5€, gratuit pour les moins de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cette année, nous proposons une exposition autour du sixième art, avec des photographies du château et des familles qui y ont habité depuis l’invention de la photographie. Nous proposons également la possibilité de découvrir l’histoire du château de manière ludique avec un jeu de piste.

Château de La Motte-Feuilly 9 rue Charlotte-d’Albret, 36160 La Motte-Feuilly La Motte-Feuilly 36160 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 31 48 86 http://www.chateaudelamottefeuilly.fr Le Château de La Motte-Feuilly est un château médiéval construit pendant la Guerre de Cent ans. Entre autres familles illustres, le château a servi de dernière résidence à Charlotte d’Albret, l’épouse délaissée de César Borgia et grand-tante d’Henri IV. Il figure également dans le roman de George Sand, Les Beaux Messieurs de Bois Doré.

Cette année, nous proposons une exposition autour du sixième art, avec des photographies du château et des familles qui y ont habité depuis l’invention de la photographie.

©Gabrielle Sand, Maison de George Sand à Nohant. Reproduction Jean-Luc Peillé / CMN