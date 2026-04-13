La Mouche, Cameo Saint Sébastien, Nancy
La Mouche, Cameo Saint Sébastien, Nancy jeudi 30 avril 2026.
La Mouche Jeudi 30 avril, 20h15 Cameo Saint Sébastien Meurthe-et-Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-30T20:15:00+02:00 – 2026-04-30T21:51:00+02:00
Fin : 2026-04-30T20:15:00+02:00 – 2026-04-30T21:51:00+02:00
animé par David Ridel
Cameo Saint Sébastien 6, rue Leopold-Lallement, Nancy Nancy 54100 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1140#showmovie?id=1Y3Q0 »}]
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